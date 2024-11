Weekend di emozioni per il settore giovanile amaranto: vittorie e sconfitte all’ultimo respiro

Primavera 4 | Arezzo – Casertana 1-0

La Primavera Amaranto conquista tre punti fondamentali nella corsa al vertice, battendo la Casertana con un sofferto ma meritato 1-0. Il match si sblocca al 30’ del primo tempo, quando Celli, già protagonista con una traversa, trova il gol decisivo con un preciso colpo di testa.

Nel secondo tempo, la Casertana reagisce con aggressività, ma la difesa aretina, ben protetta dal portiere, resiste agli assalti. Nel finale, una parata decisiva del portiere amaranto consente alla squadra di mantenere il vantaggio.

Sintesi: Una partita combattuta e ben giocata da entrambe le formazioni. I padroni di casa sfruttano al meglio l’occasione, portando a casa una vittoria importante per la classifica.

Under 17 | Arezzo – Pescara 1-1

Partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre, con l’Arezzo che strappa un punto prezioso al 96’. Dopo il vantaggio del Pescara al 20’, gli amaranto dominano il gioco e creano numerose occasioni per pareggiare, fermati solo dalle parate del portiere avversario.

Nel finale, il portiere amaranto Borghini si rende protagonista con un’incursione in attacco e un tiro in punizione. Al 96’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Falchi trova il tocco vincente per il pareggio.

Sintesi: Prestazione positiva e una reazione matura per l’Arezzo, che conferma la crescita nelle ultime partite, aggiungendo continuità nei risultati.

Under 16 | Arezzo – Vicenza 2-3

Nonostante una sconfitta immeritata contro la capolista, i ragazzi di Mister Bellini mostrano grinta e qualità. Menchetti segna due volte, portando per due volte in vantaggio l’Arezzo, ma il Vicenza recupera fino a fissare il risultato finale di 3-2 nei secondi conclusivi.

Sintesi: Partita combattuta e ben giocata. Una prova positiva contro una squadra di alta classifica, con segnali incoraggianti per il campionato.

Under 15 | Arezzo – Pescara 0-1

Ottava giornata di campionato combattuta, con il Pescara che si impone per 1-0. Dopo un primo tempo intenso e dominato dall’Arezzo, il Pescara sfrutta un episodio al 33’ del secondo tempo per segnare il gol decisivo.

Sintesi: L’Arezzo esprime un buon gioco e tenta di riaprire la gara, ma il Pescara prevale grazie alla fisicità e ad alcune individualità.

Under 14 PRO | Sampdoria – Arezzo 4-1

Sconfitta per i ragazzi dell’Under 14 PRO contro la Sampdoria. L’Arezzo gioca alla pari per tutto il primo tempo, che si chiude sull’1-1, ma nel secondo tempo la Sampdoria prende il largo con tre gol.

Sintesi: Nonostante la sconfitta, una prova complessiva positiva da cui ripartire per le prossime gare.

Foto: S.S. Arezzo