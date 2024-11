Parto lampo: neonata viene al mondo in ambulanza a pochi metri dall’ospedale

Sabato sera, nei pressi dell’ospedale San Donato di Arezzo, una giovane mamma ha dato alla luce la sua bambina all’interno di un’ambulanza, sorprendendo e commuovendo i soccorritori del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. La chiamata d’emergenza è stata ricevuta dalla centrale operativa di Arezzo poco prima delle 20:00. L’infermiera, con una breve intervista telefonica, ha subito capito l’urgenza del caso e inviato un’ambulanza e un’automedica della Misericordia di Arezzo.

L’equipe medica è arrivata tempestivamente, e in pochi minuti la donna ha partorito all’interno dell’ambulanza, a pochi passi dall’ospedale. Il dottor Genc Kapxju, medico d’urgenza dell’Asl Tse, ha commentato: “È stato emozionante accogliere una nuova vita in queste circostanze. Grazie alla perfetta coordinazione del team, tutto è andato per il meglio, e la bambina ha iniziato a piangere immediatamente, commuovendo tutti i presenti”.

Maurizio Marini, infermiere di centrale, ha sottolineato l’importanza del triage telefonico per un rapido inquadramento della situazione: “È essenziale rispondere con precisione alle domande durante la chiamata di emergenza, poiché ciò permette di gestire al meglio i soccorsi e garantire un esito positivo”.

Dopo il parto, la mamma e la neonata sono state trasferite al pronto soccorso, dove hanno ricevuto assistenza immediata dal personale ostetrico e ginecologico. La donna è ora ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Donato, in buone condizioni, insieme alla sua bambina.