Eccoci con l’oroscopo del 6 novembre, edizione speciale “umorismo e autoironia”. Pronti a vedere che cosa hanno da dirvi le stelle oggi? Ecco i consigli (poco) seri per affrontare questa giornata con il sorriso!

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi senti che potresti conquistare il mondo… o almeno il tuo quartiere. Peccato che l’unico ostacolo sia la tua impazienza leggendaria. Se qualcuno oggi ti dirà “aspetta un attimo,” tu già penserai a ribaltare i mobili. Respira, Ariete. Non è una gara – anche se stai già pensando a come vincerla.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Tanto vale ammetterlo: oggi la pigrizia è il tuo mantra. La tua idea di produttività? Finire una serie TV senza interruzioni. Ma non ti preoccupare, Toro: anche stare spalmato sul divano è un’arte, e nessuno lo fa meglio di te. Tanto domani puoi sempre fare tutto quello che avresti dovuto fare oggi… forse.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Sei più loquace del solito e pensi di essere un mix tra un filosofo greco e uno stand-up comedian. Occhio, però: chi ti ascolta potrebbe non avere la tua stessa energia (o la tua stessa pazienza). Forse fare una pausa ogni tanto per respirare e far parlare gli altri potrebbe essere un’idea… anche se è difficile da concepire per te!

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oggi il Cancro medio è un mix tra un consulente sentimentale e una spugna emotiva. Sei pronto a dare conforto a tutti, peccato che appena qualcuno dice qualcosa che non ti piace, ti chiudi come una saracinesca. Ricorda: ascoltare va bene, ma prenditi anche una pausa dal dramma. Il mondo sopravvivrà lo stesso, te lo prometto!

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

La tua voglia di attenzioni oggi è a livelli olimpionici. Ti senti una superstar e il mondo intero è la tua platea. Peccato che il pubblico sia un po’ distratto. Invece di drammatizzare (o metterti a raccontare per la centesima volta di quella volta che hai fatto colpo), prova a goderti il relax. Anche le stelle hanno detto: basta, per favore.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Oggi stai tentando disperatamente di mantenere tutto sotto controllo, ma gli imprevisti continuano a spuntare come funghi. Non sarebbe più semplice accettare che il mondo non segue le tue tabelle Excel? Ogni tanto perfino l’universo fa errori… abituati e prova a sopravvivere, anche se ti sembrerà difficile.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi sei il diplomatico per eccellenza e ti sforzi di piacere a tutti. Ma ricorda, Bilancia: se fai mille compromessi, finisci per dimenticare cosa volevi davvero tu. Prendi una decisione, anche solo per allenarti. Dopotutto, se nessuno è completamente felice, allora sei nel giusto, no?

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi sei misterioso e tenebroso come un romanzo gotico. Le persone ti guardano e sentono che nascondi qualcosa. E tu? Adori il fatto che loro lo pensino, anche se l’unico segreto che custodisci è il numero di cioccolatini che hai mangiato. Lasciati andare, Scorpione, non serve fare l’agente segreto della CIA ogni giorno.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Oggi vorresti mollare tutto e partire per un’avventura. Anche solo prendere un treno senza destinazione ti sembra allettante. Peccato che i tuoi doveri ti stiano aspettando pazientemente a braccia conserte. Rassegnati: oggi non farai trekking sull’Himalaya. Ma una pausa pranzo fuori dal solito bar… forse.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Ti piace sentirti una macchina da guerra, ma oggi perfino tu senti un po’ di stanchezza. Il mondo non crollerà se ti prendi una pausa, Capricorno. Prova a rilassarti un po’, o rischi di trovarsi a fare la lista delle cose da fare perfino nei sogni. Ogni tanto anche tu puoi fermarti senza rimorsi, davvero.

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Oggi ti senti il genio incompreso di sempre, con idee rivoluzionarie che (naturalmente) nessuno capisce. Forse non è che il mondo è troppo chiuso, ma tu sei troppo fuori dagli schemi. Oggi provare a fare qualcosa di ordinario non ti ucciderà, te lo prometto. Puoi sempre cambiare il mondo… ma domani.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi la tua sensibilità è così alta che anche un tramonto potrebbe farti piangere. Ti senti un po’ troppo sulle nuvole? Niente paura, Pesci, chi ti conosce è abituato a vederti così. Forse però, oggi, provare a fare qualcosa di pratico e concreto non sarebbe una cattiva idea. E sì, puoi anche farlo con la tua musica preferita di sottofondo.

Conclusione generale

E questo è tutto per oggi! Le stelle vi invitano a sorridere, ad affrontare ogni piccola “catastrofe” con un po’ di leggerezza, e a ricordare che prendersi in giro ogni tanto è il miglior antidoto contro lo stress stellare. Buon 6 novembre a tutti! ✨

