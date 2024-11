Due giovani talenti casentinesi alla Ballet Staatstheater Augsburg

Un’importante opportunità internazionale per due giovani danzatrici del Centro Studi Danzarno di Capolona, che hanno conquistato una borsa di studio per un periodo di formazione alla Ballet Staatstheater Augsburg, una delle compagnie di balletto più rinomate della Germania. Adele Bigiarini e Alice Marzi, entrambe sedicenni e originarie del Casentino, hanno avuto l’opportunità di approfondire la loro preparazione tecnica e artistica in un contesto professionale di grande prestigio.

Le due allieve hanno partecipato a classi di danza giornaliere, entrando in contatto con il mondo del balletto a livello avanzato, e hanno assistito alla creazione di nuove opere coreografiche, vivendo un’esperienza che ha arricchito il loro bagaglio formativo.

Il percorso verso questa opportunità è iniziato ad aprile, con la partecipazione alla International Dance Competition MT.12 di Figline e Incisa Valdarno, un concorso di danza organizzato da Maria Toth sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo. Durante l’evento, la Danzarno ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio per la miglior coreografia di passo a due nella categoria Junior, presentata da Bigiarini e Marzi, preparata con l’insegnante Roberta Giubilei. Questo ha portato le due ragazze a ricevere due borse di studio all’estero: una per un campus estivo a Bratislava e l’altra, quella più recente, per l’esperienza alla Ballet Staatstheater Augsburg, diretta dal maestro Ricardo Fernando. La borsa di studio è stata conferita loro da Gabriela Finardi, danzatrice della compagnia, che ha permesso loro di vivere da protagoniste l’esperienza tedesca.

Questa opportunità di studio arriva in un periodo particolarmente dinamico per la Danzarno, che ha recentemente riattivato tutti i corsi presso la sua sede di Capolona, accogliendo quasi cento allievi di tutte le età, dai bambini di tre anni agli adulti, impegnati nelle discipline di danza classica, moderna, hip-hop, pilates, yoga, breakdance e acrobatica aerea.

«Adele e Alice hanno iniziato il loro percorso di danza all’età di cinque anni – afferma Martina Caporali, direttrice di Danzarno insieme alla sorella Sonia – e grazie al sostegno delle loro famiglie, sono cresciute artisticamente fino a raggiungere traguardi prestigiosi come questo. L’esperienza a Augsburg, insieme alla possibilità di collaborare con coreografi di fama internazionale, rappresenta per loro un’importante occasione di crescita e un ulteriore stimolo per proseguire il loro percorso con determinazione e passione».