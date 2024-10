Pedone investito da un furgone ad Arezzo: grave un uomo di 77 anni

Nel pomeriggio di ieri, alle 16:20, i soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est sono stati attivati per un grave incidente avvenuto ad Arezzo, in località San Giuliano. Un uomo di 77 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada ed è stato subito trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Careggi, a Firenze, con un quadro clinico particolarmente critico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente l’automedica di Arezzo e l’ambulanza della Misericordia di Arezzo, con operatori specializzati in BLSD per il primo soccorso. È stato inoltre richiesto il supporto dell’elisoccorso Pegaso 1 per il trasporto d’urgenza del paziente, data la gravità delle sue condizioni. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi necessari per chiarire le dinamiche dell’incidente e regolato il traffico nella zona per consentire le operazioni di soccorso.

Le condizioni dell’uomo restano gravi, e le autorità stanno indagando per comprendere le cause esatte dell’investimento.