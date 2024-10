Arezzo, dal Consiglio Comunale del 31 ottobre 2024

Resoconto delle interrogazioni in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale ha aperto con un minuto di silenzio in memoria della psicoterapeuta Tonina Michela Tanda, seguito dalla presentazione da parte del sindaco Alessandro Ghinelli di una riproduzione di un disegno di Giorgio Vasari, omaggiata a tutti i consiglieri come simbolo delle collaborazioni con importanti istituzioni museali internazionali.

Interrogazioni presentate

Crollo abitazione a Pieve a Ranco

La consigliera Valentina Sileno ha espresso preoccupazione per il crollo di un’abitazione che ha isolato alcuni residenti. Il sindaco Ghinelli ha chiarito che è stata emessa un’ordinanza per la demolizione, con scadenza per il giorno successivo. In caso di mancato intervento da parte dei proprietari, il Comune interverrà direttamente.

Michele Menchetti ha criticato una comunicazione interna del Comune sulla condotta social dei dipendenti, giudicata come un'ingerenza nella loro vita privata. L'assessore Giovanna Carlettini ha risposto sostenendo che il richiamo era rivolto a ricordare diritti e doveri, nel rispetto del regolamento nazionale che disciplina l'uso dei social per i dipendenti pubblici.

Andrea Gallorini ha chiesto l'installazione di una targa commemorativa sulla facciata della casa natale di Vasari in via Mazzini 60. Il sindaco ha confermato l'intenzione di completare l'installazione entro l'anno.

Francesco Romizi ha chiesto informazioni sulle misure che il Comune intende adottare per contrastare i tagli imposti dalla nuova legge di bilancio. L'assessore Alberto Merelli ha spiegato che, nonostante le riduzioni, si sono registrati incrementi nei fondi per investimenti e ha confermato la partecipazione a un'assemblea dell'ANCI per ulteriori chiarimenti.

Alessandro Caneschi ha chiesto aggiornamenti sui lavori e sulle iniziative natalizie. L'assessore Marco Sacchetti ha confermato che i lavori riprenderanno a gennaio, mentre l'assessore Simone Chierici ha annunciato un contributo per l'installazione di luminarie natalizie lungo via Romana.

Giovanni Donati ha segnalato problemi strutturali su questa strada. L'assessore Alessandro Casi ha confermato che i lavori proseguono in coordinamento con interventi regionali per il rischio idraulico, ma si terranno ulteriori verifiche.

In risposta alla richiesta di aggiornamenti di Caneschi, l'assessore Sacchetti ha comunicato che il Comune ha ricevuto comunicazione dalla banca per la sostituzione del mandatario, consentendo la prosecuzione del progetto.

Problemi di deflusso acque in zona Baldaccio

Donati ha sollevato dubbi sul sistema fognario del sottopasso in zona Baldaccio. Sacchetti ha risposto che il problema è stato causato da residui nel pozzetto di scarico, e il sindaco ha aggiunto che alcuni allagamenti occasionali sono accettabili, dato il costo eccessivo di un sistema fognario più robusto.

Approvata la variazione di bilancio

L ’assessore Alberto Merelli ha illustrato le principali voci della variazione di bilancio, evidenziando entrate, risparmi e spese per il 2024 e il 2025.

Principali voci di bilancio

Entrate e risparmi

525.000 euro come contributi per spese già finanziate con risorse comunali;20.000 euro in meno dalle sanzioni amministrative;Dividendi da AFM per 25.000 euro;Incassi della Giostra del Saracino pari a 18.000 euro.Risparmi su mutui e leasing per 237.000 euro.

Sono stati accantonati 882.000 euro per una pratica urbanistica legata alla scuola Curina, approfondita successivamente.

Assegnazioni di risorse agli uffici comunali (2024)

Merelli ha specificato le maggiori risorse destinate a vari uffici, tra cui:

Ambiente: 29.000 euro;

Polizia Municipale: 31.000 euro;

Luce, gas, riscaldamento e conservazione delle opere di Vasari: 157.000 euro;

Rimborsi Ufficio Tributi: 116.000 euro;

Manutenzione ordinaria delle strade: 220.000 euro;

Festa di fine anno: 50.000 euro;

Voucher sport: 50.000 euro;

Fondazione Guido d’Arezzo: 125.000 euro;

Apparecchiature tecnologiche e informatiche: 60.000 euro;

Asilo Nido Colombo: 450.000 euro.

La copertura di queste spese è assicurata anche con una parte dell’avanzo di bilancio.

Previsioni per il 2025

Merelli ha anticipato l’aumento dei costi per il personale di 350.000 euro, in parte dovuto a nuove disposizioni contrattuali, e le spese per il referendum. Queste verranno finanziate grazie a maggiori dividendi di Coingas e ulteriori risparmi su mutui e leasing.

Piano delle alienazioni

Il piano prevede 3.375.000 euro per il 2024 – di cui 1,5 milioni provenienti dalla vendita di Palazzo Carbonati – e 2.217.000 euro per il 2025.

La variazione di bilancio è stata approvata con 19 voti favorevoli e 10 contrari.

Debito fuori bilancio per la scuola Curina

L’assessore Francesca Lucherini ha spiegato la destinazione degli 882.000 euro accantonati, legati a un debito fuori bilancio riguardante l’indennità di esproprio per i terreni dove è stata costruita la scuola Curina. Questa vicenda, in sospeso da cinquant’anni e risolta dopo vari gradi di giudizio, ha raggiunto la conclusione con una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha chiarito gli obblighi del Comune verso i proprietari.

La pratica è stata approvata con 18 voti favorevoli.