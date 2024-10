Arezzo celebra i 150 anni dei pompieri civici e i 70 anni dei reparti volo dei Vigili del Fuoco

Il 29 e il 30 ottobre i Vigili del Fuoco hanno celebrato il 150° anniversario dei pompieri civici di Arezzo e il 70° anniversario della nascita dei reparti volo.

Le foto

La mattina del 29 ha visto numerose attività, a partire dal Parco del Prato, dove i Vigili del Fuoco hanno eseguito la “Scala Romana”, una struttura alta 30 metri montata in verticale e controventata, accompagnati dal gruppo musici della Giostra del Saracino e dal sorvolo dell’elicottero Drago. Successivamente, in piazza della Libertà, un pompiere in uniforme storica si è calato dalla torre del Comune per passare simbolicamente il testimone a un moderno Vigile del Fuoco.

Il momento dell’alzabandiera, accompagnato dall’Inno d’Italia, è stato affidato al gruppo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Nel pomeriggio, i giovani ginnasti dei Vigili del Fuoco hanno dato prova della loro abilità, mentre nella Sala Rosa del Palazzo Comunale si è tenuto un convegno sulla storia dei pompieri di Arezzo. Alle 21:00, presso la chiesa di Santa Maria della Pieve, la banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha eseguito un concerto.

Durante le celebrazioni sono stati esposti mezzi storici, attrezzature d’epoca e i lavori degli studenti aretini che hanno partecipato al concorso “Arezzo: i pompieri di ieri e i Vigili del Fuoco di oggi”.

La mattina del 30 ottobre, l’esibizione degli sbandieratori della Giostra del Saracino e una dimostrazione della “scala controventata” dei Vigili del Fuoco volontari di Sansepolcro hanno preceduto la Santa Messa nella cattedrale di Arezzo, celebrata da Mons. Andrea Migliavacca. Le celebrazioni si sono concluse con l’ammaina bandiera accompagnato dalle note della banda musicale dei Vigili del Fuoco.