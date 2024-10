Il viaggio e la relatività del vincere: riflessioni tra autobus e partite

Andando in Portogallo, se prendete un autobus, troverete scritto su una porta “entrada” e sull’altra “saída”. Ma attenzione: non salite dalla “saída” – quella è l’uscita! Questo dimostra come una definizione o un concetto possano dipendere dal punto e dal luogo in cui ci troviamo.

Per esempio, se dobbiamo andare a vedere una partita a Carpi, dobbiamo “salire” o “scendere”? E se torniamo da Carpi ad Arezzo da vincitori, consumeremo meno benzina rispetto all’andata?

Questa mattina mi sono svegliato con queste domande. In fondo, anche una pista da sci si può percorrere sia in discesa che in salita, a seconda del punto in cui ci troviamo. Tuttavia, una gara speciale va valutata in entrambe le direzioni: la ricognizione deve infatti essere fatta sia in salita che in discesa.

E ora, dopo un’elezione, ci sono vincitori e vinti, ma un vincitore può diventare un vinto col tempo. Il tempo stesso, quindi, può cambiare il concetto di vincitore e vinto.

E mi pongo questa domanda: quanta benzina serve per andare a Carpi a vedere la partita dell’Arezzo? Devo considerare anche la forza di gravità nei vari punti del suolo terrestre, cioè la latitudine e l’altitudine. Se scendo da Poti verso Arezzo, consumerò di meno rispetto a quando risalgo da Arezzo a Poti. Ah, e non dimentichiamo la consistenza del portafoglio… ma se ho il bancomat?