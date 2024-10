Incontro singolare con un granchio blu nel prepartita Arezzo-Rimini. I voti della partita

Oggi si avviava allo stadio verso il settore ospiti ” a chele ” un granchio blu. Era risalito dal Marecchia per poi scendere a valle e tramite il Cerfone e dopo il passo dello Scopetone, era sceso allo Stadio.

Gli ho chiesto perché non portasse i colori della sua squadra e lui mi ha risposto: “Ad Ascoli, nell’ultima trasferta, mi è toccato scappare per le traverse!”

Ho replicato: “A Arezzo, salvo alcuni derby sentiti, siamo abbastanza calmi. Ma perché sei da solo?”

Lui ha spiegato: “Siamo venuti come immigrati dai paesi del sud-est asiatico e dai mari caldi verso il Mediterraneo. Abbiamo trovato nel mare Adriatico un ambiente ottimo, sia per l’alimentazione che per il clima. Le acque sono molto basse, e ci sono diversi fiumi e allevamenti di cozze e vongole, di cui siamo ghiotti. Come è consuetudine per gli immigrati, abbiamo una riproduzione veloce e numerosa, e abbiamo anche fatto razzia di uova di pesci!”

“Ma perché sei ora solo?” gli ho chiesto. “E gli altri?”

Lui ha risposto: “Il nostro nome scientifico è Callinectes sapidus, che significa ‘carne buona’, e così ci avete iniziato a mangiare e a gustare. Anche gli stessi allevatori hanno cominciato a coltivare i nostri piccoli. Io sono uno dei più anziani, in pensione, e ho questa sola passione di seguire la squadra. Oggi, penso che in difesa bisogna saper fare bene la diagonale!”

Io ho risposto: “Certamente!”

Arezzo-Rimini 1-1: i voti

Trombini 6

Lazzerini 6-

Chiosa 6-

Gigli 6-

Coccia 6,5

Renzi 6-

Mawuli 6-

Gaddini 6,5

Tavernelli 6-

Ogunseye 6

Pattarello 6

Settembrini 6-

Guccione 6-

Santoro 6-

Gucci 6

Fiore nc

Troise 6

Arbitro 6-

Il 6- è per non dare insufficienze.