Arezzo-Rimini 1-1: primo pareggio stagionale per gli amaranto

Arriva il primo pareggio in campionato per l’Arezzo. Dopo 8 gare con 5 vittorie e 3 sconfitte, la squadra di Troise conquista il suo primo pari, in casa, dopo essere passata in vantaggio. L’Arezzo ha iniziato la gara imponendo il proprio gioco sui romagnoli, ma questa supremazia è durata poco più di 15 minuti, senza però creare pericoli concreti per il portiere Colombi. Col passare del tempo, il Rimini ha preso coraggio, spingendo gli amaranto a retrocedere nel proprio campo, senza che i portieri fossero particolarmente impegnati.

Le immagini salienti del match

Il vantaggio dell’Arezzo è arrivato al 25′: un cross di Gaddini ha trovato Pattarello, che in mischia è riuscito a servire Ogunseye, il quale ha segnato indisturbato davanti a Colombi. Lo svantaggio ha stimolato la reazione del Rimini, che si è mostrato più propositivo fino alla fine del primo tempo, sfiorando il pareggio con un colpo di testa di Cernigoi, terminato di poco a lato.

Nella ripresa, chi sperava in una reazione più energica dell’Arezzo è rimasto deluso. Il Rimini ha continuato a creare di più e al 54’ ha trovato il pareggio. Dopo una mischia successiva a un cross di Flabo, la palla è finita a Longobardi, che ha insaccato il gol del definitivo 1-1. I cambi operati da Troise al 59′, con l’ingresso di Guccione, Santoro e Settembrini per Tavernelli, Mawuli e Gaddini, non hanno sortito l’effetto sperato.

Nonostante la maggiore aggressività e pressione del Rimini, Trombini non ha corso seri rischi. L’unico vero brivido lo ha creato Gucci per l’Arezzo al 88′, con un colpo di testa su punizione di Settembrini, che si è stampato sul palo.

Il risultato finale, deciso da due mischie, riflette una partita senza grandi emozioni e con i portieri mai seriamente impegnati. Un passo indietro sul piano del gioco per l’Arezzo, dopo il buon secondo tempo contro la Ternana e la vittoria convincente a Sassari.