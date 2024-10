Unoaerre Acquedotto Romano trionfa ai Campionati Italiani di Polo: vittoria e solidarietà sul podio

La Unoaerre Acquedotto Romano ha conquistato il titolo italiano di polo, imponendosi ai Campionati Nazionali al Roma Polo Club. La storica azienda orafa aretina ha sostenuto la squadra vincente, che ha trionfato dopo un intenso weekend di incontri, dimostrandosi la migliore della nazione. Il sodalizio tra Unoaerre e Acquedotto Romano, ormai consolidato da anni di collaborazioni, ha ottenuto la sua massima soddisfazione con la vittoria dello scudetto, dopo un secondo posto nel 2023. Il polo, sport che combina eleganza e agonismo, ha visto quest’anno la sua edizione più partecipata.

Il Campionato Italiano U.S. Polo Assn ha segnato un record di presenze, con millecinquecento spettatori e nove squadre in gara. La squadra Unoaerre Acquedotto Romano, composta da Giorgio Cosentino, Massimo Elser, Ignacio Kennedy e Goffredo Cutinelli Rendina, ha dominato il torneo, culminando nella finale vinta 8-3 contro il Battistoni Polo Team. A due anni dall’ultima vittoria, il brand Unoaerre è tornato sul gradino più alto del podio.

Il campionato è stato anche occasione di solidarietà grazie all’iniziativa benefica “Polo For Smile”, che ha raccolto fondi per finanziare cure chirurgiche e assistenza medica per pazienti con malformazioni al volto in Sud America e Africa. Luca Benvenuti, amministratore delegato di Unoaerre, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: «Ci congratuliamo con l’Acquedotto Romano Polo Club per questo prestigioso titolo in uno sport che continua a crescere in popolarità. Siamo fieri di vedere il nostro brand al vertice, in linea con il nostro impegno verso lo sport come strumento di socialità, educazione e sviluppo territoriale».