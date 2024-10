Monte Pomponi celebra l’80° anniversario del sacrificio degli eroi Capanna e Boccherini

Venerdì 11 ottobre si terrà a Monte Pomponi la cerimonia per l’80° anniversario della morte del Tenente Eldo Capanna e del Sergente Otello Boccherini, paracadutisti della Folgore, caduti il 3 settembre 1944 per mano delle truppe tedesche. I due giovani soldati facevano parte dello Squadrone F, nato dalla Divisione Paracadutisti “Nembo” dopo l’8 settembre 1943 e integrato nella I Divisione Canadese. Impegnati in operazioni esplorative dietro le linee nemiche per agevolare l’avanzata delle truppe alleate, Capanna e Boccherini furono catturati dai tedeschi durante una missione in Casentino, nei pressi di Monte Pomponi. Nonostante le torture, si rifiutarono di tradire le loro forze e furono brutalmente uccisi.

Sul luogo del sacrificio è stato eretto un monumento in loro onore, dove ogni anno si celebra la memoria degli “Eroi dello Squadrone F,” insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria. Quest’anno la cerimonia è stata posticipata per permettere la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo Alto Casentino. Alle 10.00 è prevista la commemorazione ufficiale con la presenza di autorità civili e militari, tra cui il Colonnello Marco Margutti, comandante del 185º Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi “Folgore,” il Sindaco di Pratovecchio Stia Luca Santini e rappresentanti dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

A conclusione della cerimonia, si terrà un aviolancio di paracadutisti del 185º RRAO, un’unità di forze speciali erede del primo reparto di paracadutisti da ricognizione della storia italiana. In riconoscimento del contributo alla memoria di Capanna e Boccherini, è stata conferita la cittadinanza onoraria di Pratovecchio Stia alla Bandiera di Guerra del RRAO.