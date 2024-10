Il Polittico di Pietro Lorenzetti della Pieve di Arezzo brilla al Metropolitan Museum di New York

La maestosa pala d’altare della Pieve di Arezzo è tra i protagonisti della grande mostra dedicata alla pittura del Trecento al Metropolitan Museum di New York. Il sindaco Ghinelli ha espresso orgoglio per la presenza di uno dei capolavori più ammirati della città, definendola un’occasione straordinaria per promuovere Arezzo e i suoi tesori d’arte: “È emozionante vedere esposta la Pala di Pietro Lorenzetti, un’opera imponente che qualifica una mostra meravigliosa, dedicata alla nascita della pittura in Italia e in Occidente. La presenza di questo capolavoro, mai prima d’ora trasferito dalla sua sede, permette ai visitatori di conoscere un’opera straordinaria e rappresenta un invito a scoprire la nostra città.”

La mostra, intitolata “Siena: La grande stagione della pittura, 1300–1350”, aperta dal 13 ottobre al 26 gennaio 2025, celebra l’arte dei maestri senesi, tra cui Duccio, Pietro e Ambrogio Lorenzetti e Simone Martini, e ne esplora l’influenza sull’arte occidentale. Curata dal Met in collaborazione con la National Gallery di Londra, la rassegna raccoglie più di cento opere provenienti da prestigiose istituzioni internazionali, comprese dipinti, sculture e oggetti di devozione privata.

Il Polittico della Pieve, realizzato nel 1320 da Lorenzetti per il vescovo Tarlati, rappresenta scene della vita della Vergine e santi, tra cui San Donato, patrono di Arezzo.