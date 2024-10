Matteo Regnanti trionfa al 47° Trofeo Mario Zanchi dopo una fuga solitaria

Al culmine di una lunghissima fuga sotto la pioggia, Matteo Regnanti, 23 anni, valdarnese nato a Figline, ha conquistato il 47° Trofeo Mario Zanchi e il 73° Trofeo Madonna del Rosario a Castiglion Fibocchi per le categorie Elite e Under 23. È stato un dominio assoluto della squadra Hopplà Petroli Firenze, con Regnanti primo, Di Felice secondo e Baroni terzo, e Lorello in quinta posizione. Solo Andrea De Totto della Sissio Team è riuscito a inserirsi nelle zone alte della classifica.

Immagini dal 47° Trofeo Mario Zanchi: emozioni e passione ciclistica in azione

La partenza ufficiosa, come l’anno scorso, è avvenuta da Rondine Cittadella della Pace, con il via ufficiale dalla Setteponti. Regnanti ha attaccato fin dalle prime battute, insieme al campione toscano Niccoli e al trentino Rigatti. Dopo alcuni giri a largo raggio, sono seguite le tornate conclusive sul tortuoso circuito Castiglion Fibocchi, Meliciano, La Doccia. Sfortunatamente, Niccoli è stato costretto a fermarsi per una foratura, lasciando solo due atleti al comando. A un paio di giri dal termine, Rigatti ha ceduto, permettendo a Regnanti di rimanere solo al comando.

Serafini ha tentato un inseguimento, ma Di Felice, in ottima forma, è riuscito a raggiungere il compagno di squadra. Tuttavia, sullo strappo finale di Castiglion Fibocchi, non c’è stata volata: Regnanti ha tagliato il traguardo in solitaria, premiando una fuga di oltre 100 km. Di Felice ha chiuso secondo, seguito da Baroni, che ha recuperato terreno nel finale.

Per Regnanti si tratta della seconda vittoria stagionale, dopo il successo a Corniola. Alla partenza, 100 corridori hanno preso parte alla gara, che ha ricordato anche le figure di Mario Zanchi, Fosco Frasconi, Michele Fiacchini e il maestro Belardini, ed è stata valevole come Gran Premio Sammontana.

Ospiti d’onore della giornata sono stati Giambattista Baronchelli, ex corridore di livello negli anni ’70 e ’80, e Rinaldo Nocentini, noto per i suoi otto giorni in maglia gialla al Tour de France 2009. Complimenti all’organizzazione del Gs Acli Castiglion Fibocchi e della Fracor.

