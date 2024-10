Una pagellona: Torres 0 – Arezzo 2

Trombini 6,5: Tutto bene, con una deviazione fortunosa sull’unico tiro della Torres.

Renzi 6,5: Prima in mediana per aiutare Lazzerini, poi schierato come esterno difensivo.

Lazzerini 6,5: Combatte come al solito, dimostrando grinta e determinazione.

Gigli 7: Ottima partita, ha fatto bene con Righetti accanto.

Righetti 7: Prestazione solida finché resta in campo; speriamo che l’infortunio non sia grave!

Coccia 7: Buono in marcatura e ha fornito un cross al bacio!

Mawuli 7: La prima ammonizione è ingiusta; è un baluardo solido, anche se macchinoso.

Chierico 7,5: Ottimo in generale; unica sbavatura un tiro da fuori area, alto.

Pattarello 6,5: Se continua a giocare così, ci porterà in alto, anche se avrebbe potuto segnare.

Gaddini 6,5: Un tiro potente e un buon lavoro di contenimento.

Settembrini 6,5: Buon possesso palla e contenimento, come richiesto.

Del Fabro 6,5: Buona prova, un vero combattente!

Santoro 6,5: Prestazione solida, contribuisce alla squadra.

Troise 7: Ha impostato bene la partita, dimostrando intelligenza tattica.

Ogunseye 7,5: Due gol in una prestazione da incorniciare; cosa si vuole di più?