Ultima gara ciclistica nell’aretino: il Trofeo Mario Zanchi

Lunedì si terrà l’ultima gara ciclistica su strada della stagione nell’Aretino. A partire dalle 14 da Rondine, con arrivo a Castiglion Fibocchi, è in programma la competizione riservata alla categoria Elite e Under 23. Si tratta del 47° Trofeo Mario Zanchi, 73° Trofeo Festa della Madonna del Rosario, GP Sammontana, Trofeo Maestro Belardini, Fosco Frasconi, Michele Fiacchini, ricordo di Ezio Mannucci e 2° Trofeo Rondine Cittadella della Pace.

Il percorso, di 143 km, prevede diversi passaggi tra Castiglion Fibocchi, Meliciano, Laterina e San Giustino, per poi concludersi con cinque giri del tradizionale circuito che tocca le località di Castiglion Fibocchi, Meliciano e La Doccia.

Circa 120 corridori prenderanno parte alla competizione, tra cui il plurivittorioso Parravano (Aran) con 6 successi stagionali, l’olandese Hoeks, vincitore dell’edizione scorsa, e altri atleti di spicco come Salvadori e Niccoli, campioni toscani, e Di Felice dell’Hopplà Petroli Firenze, che ha già ottenuto importanti piazzamenti quest’anno. Ospite d’onore della giornata sarà Giambattista Baronchelli, leggendario corridore degli anni Settanta e Ottanta, noto per i suoi successi e memorabili secondi posti, come quello al Giro d’Italia dietro Eddy Merckx.

Una giornata di grande ciclismo, che promette emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati.