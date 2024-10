Donna trovata morta nelle campagne di Foiano della Chiana: ipotesi omicidio

Una donna di 72 anni è stata trovata morta nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre nelle campagne di Foiano della Chiana. La vittima si chiamava Letizia Giordani, psicoterapeuta originaria di Roma, viveva immersa nel verde della Valdichiana. Il cadavere è stato scoperto non lontano dall’abitazione, nascosto tra la vegetazione. Gli inquirenti sospettano si tratti di omicidio, data la profonda ferita alla testa. Il marito, non vedendola rientrare, ha allertato la figlia, scatenando l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno ritrovato il corpo. La Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta, e si attende l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri. A costatarne la morte il personale sanitario intervenuto sul posto.

Ancora non ci sono certezze ma, secondo alcune fonti, si tratterebbe di un omicidio.