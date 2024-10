Ritirato un lotto di filetti di alici Esselunga per eccesso di istamina: rischi e dettagli

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di un lotto di filetti di alici a marchio Esselunga, a causa del rischio di livelli di istamina superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il prodotto interessato è il “Filetti di Alici distesi” in olio da 150 grammi, lotto LTC204, con scadenza 22 gennaio 2026, prodotto dall’azienda Poseidon Sh.Pk in Albania (stabilimento AL 28 PP). Il provvedimento riguarda esclusivamente questo lotto, mentre gli altri lotti della stessa linea non presentano rischi per la salute.

Il Ministero raccomanda ai consumatori di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per un rimborso o una sostituzione. Tutti i punti vendita Esselunga hanno già rimosso il lotto incriminato dagli scaffali. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800.666.555.

Cos’è l’istamina:

L’istamina è una sostanza naturalmente presente nell’organismo, con funzioni regolatorie, ma può essere introdotta anche tramite l’ingestione di alcuni alimenti, come il pesce contaminato. In grandi quantità, può causare una reazione tossica alimentare, con sintomi come nausea, vomito, diarrea, eruzioni cutanee, asma e problemi cardiaci.

Sintomi da eccesso di istamina:

Le persone più sensibili o esposte a dosi elevate di istamina possono manifestare sintomi simili a quelli di una reazione allergica, come orticaria, difficoltà respiratorie, tachicardia e disturbi gastrointestinali.