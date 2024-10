Sanità aretina: Il Comune chiede priorità sui fondi e ruoli chiave dopo il cambio di direzione

Il sindaco Alessandro Ghinelli e il vice sindaco Lucia Tanti hanno commentato la recente notizia riguardante il dottor Antonio D’Urso, ex direttore generale dell’ASL Sud Est, che ha assunto un nuovo incarico nella provincia di Trento. Nel rivolgergli un augurio per la sua nuova avventura professionale, i due amministratori hanno ribadito alcune questioni fondamentali per il futuro della sanità aretina, rimaste ancora irrisolte.

In primo piano, vi è il tema degli investimenti per l’ospedale San Donato. La città di Arezzo attende da anni una risposta chiara dalla Regione Toscana su come intenda concretizzare i 150 milioni di euro promessi per la costruzione del nuovo ospedale. Nonostante alcuni sviluppi positivi, è imperativo che tali progetti non subiscano ulteriori ritardi. Ghinelli e Tanti sottolineano che Arezzo non può permettersi di rinunciare a questo finanziamento cruciale.

Un’altra questione aperta riguarda la perdita di centralità dei dipartimenti strategici della sanità aretina, un fenomeno che ha avuto inizio con la creazione dell’ASL unica. Dal 2015, il Comune ha cercato di invertire questa tendenza con risultati alterni, ma ora chiede con fermezza che Arezzo torni ad avere un ruolo da protagonista in alcuni dipartimenti specifici, potendo vantare competenze ed esperienze di alto livello.

Pur riconoscendo che molte delle decisioni sono di competenza regionale, i due amministratori ritengono che il prossimo direttore generale dovrà affrontare con decisione queste sfide ancora aperte, impegnandosi per riportare Arezzo al centro della sanità toscana.

“Buon viaggio, dottor D’Urso”, concludono Ghinelli e Tanti, ribadendo la necessità di un cambio di passo per il futuro della sanità locale.