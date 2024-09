La BC Servizi SBA sfiora la rimonta ma cade a Siena: Mens Sana vince 79-74

Finale amaro per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo, che vede sfumare la rimonta negli ultimi istanti contro la Mens Sana Siena, perdendo 79-74 nella prima gara di campionato. Dopo un inizio equilibrato, la squadra amaranto paga una prima metà di gara sottotono, soprattutto nel secondo quarto, dove i padroni di casa hanno allungato fino a +21.

L’avvio di partita aveva illuso i tifosi aretini: dopo un rapido 6-2 iniziale, il primo quarto si è concluso sul 24-16 per Siena, grazie ai canestri di Pucci e Neri. Il momento più critico per la BC Servizi arriva nel secondo quarto, quando la Mens Sana mette a segno un break di 12-2, spingendosi fino al 38-19, costringendo Arezzo a rincorrere. Nonostante una schiacciata di Kader che spezza il blackout, la SBA chiude il primo tempo sotto di 18 punti (52-34).

Nel terzo quarto, la reazione degli amaranto è immediata. Con una difesa più aggressiva e concentrata, i ragazzi di coach Fioravanti riescono a recuperare palloni importanti e a capitalizzarli in contropiede. Il parziale di 25-10 riporta la squadra in partita, chiudendo il terzo periodo sul 62-59.

L’ultimo quarto è un testa a testa serrato. Arezzo si porta a un solo punto di distanza nel finale, grazie a cinque punti consecutivi di Lemmi, ma fallisce due occasioni cruciali: prima per il sorpasso, poi per il pareggio. I canestri di Prosek e i tiri liberi di Pucci sigillano la vittoria per la Mens Sana, che si aggiudica i primi due punti della stagione.

Per la BC Servizi SBA rimane il rammarico di non aver espresso il proprio potenziale nei primi due quarti, ma la squadra può ripartire dalla grinta mostrata nella seconda parte di gara. Il prossimo appuntamento è fissato per Domenica 6 Ottobre alle 18, al Palasport Estra di Arezzo, contro il Dany Basket Quarrata, reduce da una sconfitta contro il Costone Siena.