Lyn e Cerase incontrano un fantasma, mentre esplorano un centro educativo in una strana realtà lunare

Lyn e Cerase dietro la luna incontrano un fantasma

I due ragazzi, spediti per 14 o 25 giorni (quanto durava il viaggio di nozze delle due coppie e del trio) in quel centro educativo sull’altra faccia della Luna, diretto da Hammad Zharif, arrivarono che era quasi il crepuscolo serale.

Per chi non lo sapesse, il giorno lunare dura circa 29 giorni terrestri, quindi i due ragazzi, al loro arrivo al terminal lunare, furono muniti di caschi con candele e di un accendino. Tra le cupole ossigenate, con i loro zaini, si persero, e Lyn disse a Cerase di chiedere dove fosse il centro di Hammad, visto che ogni mattina metteva caffè arabico nel latte.Continua a leggere

Al cospetto di Cerase comparivano solo figure femminili, tutte coperte fin sotto i piedi, ma nessuna di loro, con quegli abiti scuri, gli dava ascolto. Anzi, lo ignoravano. Cerase pensò che fosse colpa dei troppi biscotti che intingeva nel caffelatte ogni mattina, che forse gli stavano alterando la pronuncia. Finalmente, una di queste figure si fermò davanti a lui e disse: “Buuuuh!”

Cerase rispose: “Buuh ‘na bella cosa! Che lingua parli? Io sono stato mandato al centro di Hammad Zharif con mia sorella. Tu sai dov’è il centro?”

Colui che aveva fatto “buuh” rispose: “Io sono un fantasma e non so dov’è il centro!”

Lyn allora esclamò: “Questo ci sta prendendo in giro! I fantasmi non esistono! Alza quel mantello nero e vedrai che è solo un travestito musulmano, visto che sono tutte donne e nessuna ci parla!”

Cerase, nel quasi buio lunare, accese una candela del casco con l’accendino che aveva con sé.

Cerase, sorpreso, disse: “Non ha i piedi e non tocca il suolo lunare! Deve essere davvero un fantasma!”

Il fantasma nero rispose: “Ve l’avevo detto! Qui passo inosservato, mi mescolo alle donne quando gli uomini vanno in moschea. E ora è l’ora della preghiera serale!”

Lyn domandò: “Perché hai il mantello nero invece del solito bianco?”

Il fantasma nero rispose: “Quando ero in vita, ero re di un piccolo villaggio nei dintorni di Humaia, la capitale dello stato di Abja, in Nigeria. Quel bischero di Cesare, il vostro antenato, mi ha inserito in questa storia. Quando venne nel mio villaggio, vide un antico insediamento distrutto dal fuoco, e siamo tutti di color carbone affumicato. Cerco di fare paura, ma sono buono. Anzi, volete una Coca-Cola?”

Lyn, incredula, disse: “Quando torniamo a casa, Cerase, nessuno ci crederà! Chissà se chi legge questa storia crederà ai fantasmi!”

Cerase, ridendo, rispose: “Non farmi venire anche la paura dei fantasmi! Ho già paura degli scheletri! Comunque, hai visto? Questo è buono, ci voleva persino offrire una Coca-Cola! … Eccoci, siamo arrivati al centro educativo di Hammad Zharif!”