Fratelli d’Italia sulla situazione dell’Area ex Lebole: soddisfatti per i primi risultati concreti

Salutiamo con favore la realizzazione delle prime azioni concrete sull’area ex Lebole di Arezzo e continueremo a monitorare il rispetto dell’ordinanza del Sindaco per garantire finalmente condizioni di sicurezza della zona”. Così si è espresso Francesco Palazzini, capogruppo di Fratelli d’Italia (FDI) in consiglio comunale e segretario comunale di FDI Arezzo, in merito ai primi interventi sull’area ex Lebole.

Palazzini ha sottolineato l’importanza di eliminare quella che definisce una “zona franca” all’interno della città, teatro per troppo tempo di episodi di cronaca. “L’intera zona industriale ha sofferto gli effetti negativi della mancanza di gestione da parte della proprietà, con un’immagine ormai compromessa”, ha aggiunto. FDI apprezza i primi segnali positivi, ma ritiene che molto debba essere ancora fatto.

“Per noi non si tratta solo di sicurezza, ma anche di decoro urbano. L’area, che si trova su una delle principali vie di accesso alla città, trasmette un’immagine negativa di Arezzo”, ha spiegato Palazzini. Il riferimento è alle condizioni fatiscenti di alcuni edifici, che, secondo l’ordinanza, dovranno essere ripristinati per restituire decoro e migliorare l’accoglienza dei numerosi visitatori attesi per gli eventi natalizi.

Infine, Palazzini ha elogiato il Sindaco Ghinelli e la sua giunta per aver risposto prontamente all’appello di FDI, impegnandosi a garantire la sicurezza dei cittadini e delle imprese della zona. “Continueremo a proporre soluzioni costruttive per risolvere definitivamente la questione”, ha concluso.