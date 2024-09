Rita scappa dal convento anno 3574+1



Dopo alcune settimane di reclusione nel convento, Rita, la novizia suturata Prebisantarita, insieme a Polka, un’altra suturata dal Dott. Chiavistelli, si calarono dalla finestra del convento sospeso utilizzando un cordone di rosari intrecciati.

Polka era alta e giunonica, con cosce bianche simili a statue di marmo. La stessa carnagione chiara si rifletteva nel viso, incorniciato da un cespuglio di capelli rasati e ricci, biondi. Le sue spalle erano larghe e le braccia possenti.

Per liberarsi dalla neurosutura dei voti, dovevano presentarsi davanti a uno dei sommi sacerdoti e pronunciare la fatidica frase: "Io la do!".

Scesero nella foresta al buio della sera. Le cosce bianche di Polka, illuminate dalla luna, brillavano come lampioni al neon, attirando l’attenzione di Menco, un cacciatore di frodo di bachi da seta alati, una razza protetta e in via di estinzione. Menco, nascosto tra gli alberi, vide le gambe di Polka muoversi e, pensando alle preziose falene, le corse dietro. Armato del suo P 3564, un fucile a ripetizione immediata con pallini di calibro uno, sparò e la colpì ai glutei.

“Ahi, ahi! Ex Prebisantarita, mi hanno sparato al culo, aiutami!” gridò Polka, ma non ebbe il tempo di finire la frase che Menco le fu addosso con il fucile puntato.

“Maremma, che cosce! Belle e invitanti!” esclamò Menco, e in un attimo si denudò, gettandosi su quel corpo martoriato.

“Ma che fai? Non vedi che mi hai ferita?” gridò Polka.

Menco capì la gravità della situazione, ma quando tentò di toccarla, entrò in contatto con la sutura ecclesiastica, che al minimo sfioramento spruzzava acido urticante come un innaffiatoio. “Ahi, ahi! Che hai bevuto, fiele? Pisci acido che fa un male terribile?” esclamò Menco, mentre, raccattando i pantaloni e il giubbotto maculato, fuggiva imprecando contro tutti i santi, dall’Alfa alla Zeta.

Le due fuggitive ripresero la loro corsa fino a raggiungere la cappella di un sommo sacerdote. La cappella era una struttura sospesa, dove il sommo espandeva nel cascoetere le funzioni religiose. Riuscirono, con dei lacci costruiti in convento, ad arrampicarsi fino alla cappella e si trovarono di fronte al sommo sacerdote.

“Io la do!” esclamò Polka.

“Che de’? Non mi piaci, e poi sei tutta bucata!” rispose il sommo, che era della Valdichiana, di Brolio, cresciuto tra nane e porci d’importazione marziana.

“Noo! È la frase che dobbiamo dire per liberarci della sutura. Anch’io la do!” aggiunse Rita.

Ma il vecchio sacerdote, come un moderno Don Abbondio, si nascose dietro una colonna esclamando: “Ho l’acufene! Non sento nulla, eppure mi scappa… Mi rugghia il corpo, non capisco cosa volete dire!”