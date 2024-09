Operaio 50enne in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un gancio al volto

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:20, il servizio 118 dell’Asl Tse è stato allertato per un grave incidente sul lavoro verificatosi all’interno di un’azienda di Sansepolcro che lavora il ferro.

L’operaio sarebbe stato colpito al volto dal gancio di un mezzo in movimento nell’area della ditta.

Sul posto è intervenuta prontamente l’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Sansepolcro, che ha trasportato l’uomo in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, indicativo della gravità delle sue condizioni.

Le forze dell’ordine sono giunte per avviare i rilievi necessari, mentre è stato attivato il Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) della Valtiberina per verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della struttura.