Omicidio con ruspa: richiesta di condanna a 2 anni e 8 mesi per il vicino che uccise il suo aggressore

La procura ha chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi per Sandro Mugnai, accusato di eccesso di legittima difesa dopo aver ucciso il vicino Gezim Dodoli, che aveva assaltato la sua casa con una ruspa.

Le parti civili, rappresentate dalla famiglia di Dodoli, hanno chiesto di cambiare l’accusa in omicidio volontario.

Il giudice ha rinviato la sentenza al prossimo 8 ottobre, dopo che la difesa di Mugnai ha richiesto il rito abbreviato.

Durante l’incidente del 5 gennaio 2023, Mugnai, spaventato dall’attacco, aveva sparato colpi di carabina verso Dodoli, uccidendolo.

L’accusa sostiene che Mugnai abbia agito in modo imprudente, mentre la difesa argomenta che l’azione era giustificata dal pericolo immediato.