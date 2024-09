Ugo, l’IA e le sue avventure amorose

Ranka, la stimolatrice sessuale autonoma, con la sua inaspettata flessibilità, ha imposto a Ugo uno sdoppiamento iconico tridimensionale per permettergli di godere appieno dei suoi incontri appassionati con la distributrice di piacere. Il sistema di evasione di Ugo doveva basarsi su una capacità di comunicazione, movimento e adattamento alla massa pluricellulare degli altri. Così, per adattarsi alla personalità di Ugo, si è inserita un’Intelligenza Artificiale con un “quoziente intellettivo” di 98 cc, un po’ come un vecchio Ducati del 1952.

Ugo, però, non aveva considerato la cerniera suturante di Ruth, a combinazione… E così, un giorno, dopo l’ennesima scappatella, Ruth e Aloe conversavano sulla terrazza del terzo piano, discutendo della notte precedente e del comportamento del loro partner comune.

Ruth: “Senti, stanotte ho avuto una strana sensazione… sarà, ma mi è sembrato che a letto con noi ci fosse anche quell’icona maledetta!” Aloe: “Non mi è sembrato. Ugo si è comportato come sempre, poi si è girato dall’altra parte e si è addormentato.” Ruth: “Guarda, tu sai che sono stata operata e ho questa cerniera suturante a combinazione. Ebbene, Ugo di solito ne apre solo la metà, per fare quello che fa… ma ieri notte l’ha aperta tutta!”

Nel frattempo, Ugo, in bagno a farsi la barba, interroga allo specchio la sua icona: “Come ti sei comportata?”

Icona: “Prima sono andato da Ruth, le ho aperto la cerniera con la combinazione che mi avevi dato, poi…” Ugo: “Tutta?” Icona: “Sì, tutta!” Ugo: “Ascolta, mentre faccio un bel bidet, vai a prendere un caffè in terrazza con quelle due e poi torna da me.”

Dopo un po’, l’icona ritorna in bagno.

Icona: “Il caffè non l’ho gustato, ma in compenso mi hanno fatto un occhio nero e tolto due denti sani!” Ugo: “Le donne, impara, sono pericolose: se te la danno, possono anche riprendersela!”