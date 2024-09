Montemignaio, anziano cade e viene soccorso: trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 13:40, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un intervento di emergenza a seguito di una caduta avvenuta nel Comune di Montemignaio. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori dell’ambulanza della Misericordia di Stia, supportati dall’elicottero sanitario Pegaso 1.

La persona coinvolta, un uomo di 85 anni, cittadino tedesco, ha riportato alcuni traumi dopo la caduta da un muretto ed è stata trasportata in codice 3, indicante una situazione di massima gravità, all’ospedale di Careggi, a Firenze.

L’intervento tempestivo dei soccorsi è stato cruciale per garantire un rapido trasferimento in ospedale.