Arezzo celebra Vasari: una mostra a Casa Vasari esplora l’intellettuale architetto

Dal 8 settembre 2024 al 2 febbraio 2025, Casa Vasari ad Arezzo ospita la mostra “Il disegno fu lo imitare il più bello della natura”, parte del progetto “Arezzo. La città di Vasari”, in occasione dei 450 anni dalla morte dell’artista.

Curata da Emanuela Ferretti e Rossella Sileno con il contributo dell’Università di Firenze, l’esposizione offre un percorso tematico tra disegni, manoscritti e opere che esplorano la figura di Vasari come intellettuale e architetto. L

a mostra, promossa dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione CR Firenze, mette in luce la poliedrica creatività di Vasari attraverso gli spazi della sua storica dimora.