Ugo, Pino e Mana tra psicoanalisti, ricordi d’infanzia e partite sospese: un’avventura tra sogno e realtà

MANA E PINO CONVINCONO UGO AD ANDARE DALLO PSICANALISTA

L’ozio, il suo stesso desiderio iconoreale e la sua sfrenata passione verso una carnalità talvolta eccessiva fanno sì che Mana e Pino convincano, con l’aiuto minaccioso di Aloe, Ugo a farsi visitare da uno psicologo… Continua a leggere

Si trasferiscono in tre, lasciando Aloe a casa, con il cascoben, sopra la boscaglia di Capolona (località rinomata per studiare quello che c’è dentro i capi). Lì si era infatti ritirato, con una briciaitonoma, un noto dottore psicoanalista, un certo Dott. Gonfaloni, che a sentir i problemi della gente s’era già rotto… le scatole, in una lussuosa villa sospesa al terzo piano e un quarto, altezza considerata di pregio.

Mana: “Vai Ugo, che noi due ti aspettiamo fuori con il cascobencar!”

Dopo un’oretta esce Ugo, rilassato; agli occhi di Mana sembrava essere soddisfatto, e inoltre appariva disteso più del solito, come se avesse risolto quel suo problema…

Pino e Mana, insieme: “Come è andata?”

Ugo: “Bene!”

Pino: “Che ha detto?”

Ugo: “Detto?… Niente! Non ha fatto altro che rincorrere per tutte le stanze la sua briciautonoma, poi è riuscito ad afferrarla e si sono chiusi in uno sgabuzzino per 20 minuti. Dopo è ricomparso, rosso in viso, come se avesse defecato un mega stronzo, ma era soddisfatto… infine mi ha fatto parlare dei miei problemi e di quelli similari della mia icona reale, e ha concluso la visita dicendo… SIAMO NORMALI!”

A quel punto, Mana guardò negli occhi Pino e disse: “Caro, bisognerà che tu ti faccia vedere!”

Pino si giustifica, ma alla fine viene mandato anche lui da uno psicanalista.

Tornati a casa, Mana, dopo la visita di Ugo e il responso del Dott. Gonfaloni, interroga notte tempo il suo uomo.

Mana: “Senti Pino, non ti posso vedere così amorfo, molto probabilmente Ugo è proprio normale e tu sei forse da curare, eppure ti ricordi quando durante la spedizione spaziale su Europa (satellite ghiacciato di Giove) tu e poi Ugo mi metteste incinta, non provavi una certa eccitazione?”

Pino: “Sì, un senso liberatorio l’ho percepito, ma fu uno stato di necessità!”

Mana: “Uno stato di necessità? Ma non sono mica un cesso io!?”

Pino: “No, no, che hai capito, ho provato un po’ di gusto…”

Mana: “Senti, meglio che tu dorma, se no mi fai incavolare e si litiga di brutto!”

SPIEGHIAMO: Durante la spedizione verso Europa e ritorno (era la seconda, dopo l’insuccesso della prima la cui astronave non era fornita di pattini ed era schizzata via per la tangente in galassie lontane), dicevamo che in questa seconda spedizione erano stati forniti 200 sacchetti per l’urina e 150 per i fecalomi.

Venendo a mancare i primi, in assenza di gravità, ai tre astronauti capitava di respirare bolle vaganti di liquidi vescicali.

Pertanto, si era reso necessario trovare cavità al fine di non contaminare di più la navicella del ritorno.

I due uomini non avevano trovato di meglio che congiungersi entrambi in Mana, ma una perturbazione di meteoriti gommose aveva fatto sobbalzare la navicella, stimolando involontariamente entrambi gli astronauti.

Il mattino seguente Mana porta Pino da una dottoressa briciautonoma psicoterapeuta, la Dott.ssa Curatela.