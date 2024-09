Porta Sant’Andrea conquista la lancia d’oro dedicata agli 800 anni delle stimmate di San Francesco

Porta Sant’Andrea si aggiudica la vittoria nella 146esima edizione della Giostra del Saracino della Madonna del Conforto, portando a casa la Lancia d’Oro dedicata agli 800 anni delle Stimmate di San Francesco.

Il successo arriva grazie al “cinque” segnato da Tommaso Marmorini nella prima carriera e al “quattro” e “tre” di Saverio Montini rispettivamente nella carriera regolare e in quella di spareggio.

La competizione si apre con Elia Cicerchia di Porta Santo Spirito, in sella a Toni al posto dell’infortunata Olympia, che ottiene un punteggio di 3 al primo tiro contro il Buratto.

Porta Crucifera schiera Lorenzo Vanneschi su Pinocchio, che conquista subito il massimo punteggio, un 5, accendendo l’entusiasmo della piazza.

Porta Sant’Andrea risponde con Tommaso Marmorini su Toro Seduto, che anch’esso centra il Buratto e si porta a 5 punti.

L’ultima carriera del primo turno vede Francesco Rossi di Porta del Foro segnare 4 punti con Penelope.

Nel secondo turno, Gianmaria Scortecci di Porta Santo Spirito su Doc colpisce il centro con un altro 5, ma questo non basta per mantenere la squadra in corsa per la vittoria.

Porta Crucifera con Gabriele Innocenti su Chicca marca un 4, portando il punteggio a 9 e lasciando Porta Santo Spirito fuori dai giochi con 8 punti.

Saverio Montini di Porta Sant’Andrea su Conte Darko raggiunge i 9 punti con un 4, costringendo Porta del Foro a un tiro obbligato per il 5 con Davide Parsi, che però non va oltre il 4, fermandosi a quota 8.

Negli spareggi, Porta Crucifera affida le sue speranze a Lorenzo Vanneschi, che però segna un 3 penalizzato di 2 punti per carriera lenta, totalizzando solo 1 punto. Porta Sant’Andrea è ormai vicina alla vittoria: a Saverio Montini basta un 2 per trionfare.

Con un tiro da 3, Sant’Andrea esplode di gioia e conquista la Lancia d’Oro.

Con questa 39esima vittoria, Porta Sant’Andrea raggiunge Porta Crucifera nell’albo d’oro della Giostra del Saracino.