Incidente auto-moto a Cortona: donna di 58 anni trasportata in codice rosso a Siena

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17.30, è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL TSE a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto in località Riccio, nel comune di Cortona.

Una donna di 58 anni è rimasta ferita nell’incidente ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona e la polizia municipale, che hanno prestato i primi soccorsi e gestito la viabilità. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.