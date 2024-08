Trovato senza vita Mario Donati, il 64enne scomparso a L’Aquila

È stato rinvenuto privo di vita il corpo di Mario Donati, 64enne originario di Arezzo e residente a Firenze, che si trovava a L’Aquila per trascorrere le vacanze.

Donati era scomparso il 26 agosto scorso, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione in via San Marciano, senza lasciare tracce.

Il cadavere è stato trovato nella zona di via Porta Napoli, sul greto del fiume Aterno, dalle forze dell’ordine che sono immediatamente intervenute sul posto.

La moglie aveva riferito che Donati soffriva di episodi di disorientamento, a causa di un grave trauma cranico subito anni fa in un incidente stradale. Le conseguenze dell’incidente avevano causato al 64enne seri problemi cognitivi e comportamentali, che probabilmente hanno contribuito alla tragica fine della sua vita.