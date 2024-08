Pioggia e spettacolo alla 101ª edizione del Trofeo Santa Lucia: trionfa il britannico Kingston

Sotto un diluvio incessante si è conclusa la 101ª edizione del Trofeo Santa Lucia a Cesa, una delle classiche più antiche d’Italia per le categorie Elite e Under 23. La vittoria è andata al 22enne britannico Matthew Kingston (Mg K Vis), che ha tagliato il traguardo con 7 secondi di vantaggio sullo sloveno Zak Erzen (Team Friuli), seguito da Francesco Di Felice (Hopplà Petroli Firenze) in terza posizione.

La gara, organizzata dal Gs Cesa con il supporto di Barbagli e Malentacchi, si è svolta su un percorso rinnovato: sei giri ampi seguiti da tre più corti, caratterizzati dalla difficoltà dello strappo di Marciano. La corsa è stata segnata da una fuga iniziale di 13 corridori, ridotti poi a 11, fino all’attacco decisivo di un quintetto nel tratto finale.

Nonostante la pioggia battente negli ultimi due giri, Kingston è riuscito a resistere agli attacchi degli inseguitori, assicurandosi il suo primo successo stagionale. In totale, solo 55 dei 128 partenti hanno raggiunto il traguardo, confermando la durezza della competizione.

Questo successo di Kingston è l’ultimo in una serie di vittorie britanniche nella categoria, dopo i recenti trionfi di Wood alla Freccia dei Vini e Harding a Corsanico.

Ordine d’arrivo: