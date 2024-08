Incidente a Castelnuovo dei Sabbioni: grave un motociclista trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena

Ieri sera, alle ore 20:36, il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato per un grave incidente stradale che ha coinvolto due motociclisti nella località Castelnuovo dei Sabbioni, nel Comune di Cavriglia.

Uno dei motociclisti, un uomo di 36 anni, è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’auto infermierizzata del Valdarno, due ambulanze BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) provenienti da Cavriglia e Faella, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.