Incidente in moto ad Anghiari: uomo di 42 anni trasportato d’urgenza a Careggi

Alle ore 15.44 di oggi, il 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave incidente motociclistico avvenuto nel Comune di Anghiari, in via Libbia.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Sansepolcro, l’elisoccorso Pegaso 1 e le forze dell’ordine.

Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi in codice 3.

Le autorità stanno indagando per determinare la dinamica dell’accaduto.