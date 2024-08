Arezzo, scontro tra auto e moto in viale Santa Margherita: grave un motociclista 25enne

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.56, il 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave incidente stradale avvenuto in viale Santa Margherita, nel Comune di Arezzo, all’altezza del supermercato Gala.

L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la polizia municipale di Arezzo, un’auto infermieristica, la misericordia di Arezzo e l’eliambulanza Pegaso 2.

Il motociclista, un giovane di 25 anni, è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena dall’eliambulanza.

L’autista dell’auto, la cui età non è ancora nota, è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.