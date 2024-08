Incidente d’auto a Capolona: 87enne trasportato d’urgenza al San Donato

Questa mattina, alle ore 7:18, il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato a seguito di un incidente stradale avvenuto a Capolona. L’episodio ha coinvolto un uomo di 87 anni, prontamente soccorso e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano e le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Fortunatamente, l’anziano non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione per ulteriori accertamenti.