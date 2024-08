Samuele Zanti e Giulia Sadocchi trionfano in volata alla 15^ CorriLerchi

Ieri nel tardo pomeriggio si è svolta a Lerchi la 15^ edizione della CorriLerchi, gara podistica di quasi 7 km valida come prova del Grand Prix. L’evento ha attirato quasi 300 atleti, tra competitivi e non, provenienti da Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Marche.

Classifica Generale 15.ma Corrilerchi

Dopo la benedizione del parroco di Lerchi, gli atleti sono partiti intorno alle 19:20 per affrontare tre giri di un circuito misto, con tratti di asfalto alternati a sterrato. Subito dopo il primo giro, Michele Pastorini della U.P. Policiano ha imposto un ritmo elevato, selezionando il gruppo e lasciando al suo fianco solo il giovane Samuele Zanti dell’Atletica Sestini. Gli altri concorrenti, pur non distaccati drasticamente, non sono riusciti a tenere il passo.

Nella gara femminile, le atlete della Polisportiva Policiano, Giulia Sadocchi e Valentina Mattesini, hanno subito preso il comando, accumulando un ampio vantaggio sulle inseguitrici Belardinelli, Checcaglini, Trippi, Vagnoli e Poesini.

Al secondo passaggio, il vantaggio di Pastorini e Zanti si è ulteriormente consolidato in campo maschile, così come quello di Sadocchi e Mattesini in campo femminile. Nel finale, la competizione si è accesa con due volate entusiasmanti: Samuele Zanti ha superato Michele Pastorini sul filo di lana, conquistando la vittoria, mentre Niccolò Cappellacci è arrivato terzo. In campo femminile, Giulia Sadocchi ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Valentina Mattesini, con un distacco maggiore rispetto a Lucrezia Vagnoli, terza classificata.

Nella classifica di società, la Unione Polisportiva Policiano ha prevalso sul Marathon Club Città di Castello e sui Pietralunga Runners.