Cortonantiquaria torna per la 62° edizione, arricchendo il panorama culturale di Cortona con una serie di eventi imperdibili.

Dal 23 agosto all’8 settembre 2024, la storica mostra d’arte e antiquariato propone un ricco programma di concerti, incontri, serate teatrali e degustazioni enogastronomiche.

La manifestazione, fiore all’occhiello dell’estate cortonese, ospiterà eventi musicali di rilievo come il concerto del Duo Pianistico Florian Koltun & Xin Wang e l’omaggio a Henry Mancini con il Riccardo Fassi Quintet.

Non mancheranno spettacoli teatrali, tra cui lo show di Giorgio Panariello e Marco Masini.

Parallelamente, il Festival di Musica Corale CHORALIA 2024 coinvolgerà diverse location in città. La serata dedicata al Premio Cortonantiquaria vedrà l’assegnazione del riconoscimento 2024 a Pierre Gramegna e Carla Romanelli Crowther, in una cerimonia condotta da Hoara Borselli.

Degustazioni di vini locali, conferenze sulla giurisprudenza dell’arte e spettacoli in piazza arricchiranno ulteriormente il calendario, confermando Cortonantiquaria come un appuntamento di spicco nel panorama culturale italiano.

Programma Cortonantiquaria 2024

23 Agosto

h 17.30

Chiostro Centro Convegni S. Agostino | Ingresso ad invito

Cerimonia di inaugurazione di Cortonantiquaria 2024 e della Mostra collaterale “Il mestiere delle armi”

24 Agosto

h 21.15

Terre d’Arezzo Music Festival | Chiesa di San Domenico | Ingresso libero

Concerto Pianoforte e Orchestra con il Duo Pianistico Florian Koltun & Xin Wang (Germania), Cor-Orchestra

28 Agosto

h 21.30

Piazza Signorelli | Ingresso con biglietto*

San Francesco un Santo POP, Compagnia Masque Produzioni

29 Agosto

h 21.30

Piazza Signorelli | Ingresso libero

Il Musical dei Musicals con i Summer and Winter Company

30 Agosto

Piazza della Repubblica e Piazza Garibaldi

h 18.00-20.00

Piazza della Repubblica | Ingresso a pagamento

Degustazione dei vini del Consorzio Vini Cortona DOC

h 21.15

Piazza Garibaldi | Su prenotazione 0575/603793 – 3397991711

Cena di gala presso la terrazza del ristorante Tonino

h 21.30

Piazza Signorelli | Ingresso libero

100 anni di Henry Mancini con il Riccardo Fassi Quintet

31 Agosto

h 11.00

Sala del Consiglio Comunale | Ingresso libero

Conferenza “Le armi da fuoco storiche”

h 21.30

Piazza Signorelli | Ingresso libero

Premio Cortonantiquaria 2024 conferito a Pierre Gramegna, Amministratore Delegato MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) e Premio Cortonantiquaria Arte conferito a Carla Romanelli Crowther, attrice e scrittrice; conduce Hoara Borselli.

Intermezzi musicali di Jazzmania 5et

1 Settembre

h 21.30

Piazza Signorelli | Ingresso con biglietto**

Panariello VS Masini: Il ritorno

5 – 8 Settembre

Sedi varie | Ingresso libero

Festival di Musica Corale CHORALIA 2024 a cura di Associazione Fabbrica Harmonica A.P.S- E.T.S e Proloco Cortona Centro Storico APS Atelier

6 Settembre

h 18.00

Chiostro Centro Convegni S. Agostino | Ingresso libero

Appuntamento con il diritto dell’arte: L’arbitrato ed il mercato dell’arte. Intervengono: l’avv. Emanuele Spina, Studio Legale IURECONSULTI e il Dott. Mario Del Secco, Vice Segretario Generale CCIAA Arezzo Siena e Dirigente del servizio Regolazione del Mercato

7 Settembre

h 21.00

Chiostro Centro Convegni S. Agostino | Ingresso libero

QUELLA SAGOMA DI DANTE: tre donne alle prese con l’Alighieri

Elena Buttiero & Anita Frumento (pianoforte a quattro mani), Anna Giarrocco (voce narrante), musiche di Cesare San Fiorenzo, testo di Daria Pratesi

*Biglietti in vendita presso Infopoint Cortona: 0575 637274 – infocortona@comune.cortona.ar.it

*Biglietti in vendita presso Cortona Sviluppo srl: 0575 630158 – info@cortonasviluppo.it e su Ticketone