Arezzo, la diocesi mette in guardia: attenzione a un falso sacerdote

La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ha emesso una nota ufficiale per mettere in guardia la comunità da un individuo che si presenta falsamente come sacerdote cattolico.

Il soggetto in questione, il signor Marco Baragli, è stato segnalato per essersi dichiarato sacerdote incardinato nella diocesi aretina.

Nella comunicazione, la diocesi sottolinea che questa affermazione è priva di fondamento: il signor Baragli non è infatti un sacerdote incardinato nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e, ancor più grave, non risulta neanche essere un sacerdote cattolico.

La diocesi invita quindi i fedeli e le istituzioni a non dare credito a eventuali affermazioni o comportamenti del signor Baragli che potrebbero indurre a confusione.