Tragedia nella notte: motociclista di 57 anni perde la vita sulla SP77 a causa di un cinghiale

Un drammatico incidente stradale ha scosso la provincia di Arezzo nelle prime ore di questa notte.

Un uomo di 57 anni, residente a Pieve Santo Stefano, ha perso la vita in un tragico schianto avvenunto lungo la strada provinciale 77, all’altezza dell’uscita E45 Pieve Santo Stefano Sud.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’una di notte, quando il motociclista, mentre percorreva la SP77, si è trovato improvvisamente davanti un cinghiale sbucato inaspettatamente sulla carreggiata.

L’impatto con l’animale è stato devastante, causando la perdita del controllo del mezzo.

Il motociclista, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, insieme alla Misericordia di Sansepolcro e l’automedica, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Le forze dell’ordine, giunte anch’esse sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente.

La comunità di Pieve Santo Stefano è sotto shock per la tragica perdita del concittadino, un uomo descritto da tutti come una persona stimata e benvoluta.

La strada provinciale 77, che attraversa una zona nota per la presenza di fauna selvatica, si conferma purtroppo un tratto pericoloso, dove la prudenza non è mai troppa.