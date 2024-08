Incidente in A1: 42enne trasportato al San Donato in codice 2

Alle ore 00.31 della notte scorsa, il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato allertato per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, al chilometro 341 in direzione sud.

Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro.

Un uomo di 42 anni è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice 2, che indica condizioni di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di San Giovanni Valdarno, l’automedica di Figline Incisa Valdarno, i vigili del fuoco del Valdarno e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.