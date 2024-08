Ugo, Pino e Mana con il piccolo Lesto vanno al mare

Dopo essersi messi in cascoben a tre posti con quello a seggiolino partirono, come una semplice famiglia aperta di 1500 anni fa.

Necessario è il cascoben gemellato, in quanto ancora la precisione del numero del bagno non si può avere con i cascoben singoli.

Ugo: “oggi è una bella giornata e questo mare tridimensionale è veramente limpido, non ha quella falsa mucillaggine, che ci mettevano una volta”!!.

Mana: “si è vero poi mi diverte, perché io tocco sempre, con i miei arti duttili, sia a riva che al largo!! “.

L’addetto bagnino Mario: ” tre miliardi e cinquecentosesantatremilioni l’ ombrellone e tre sdraio!!”.

Ugo: “maremma zoppa, non pensavo che ci fosse stato un aumento del 10%!?? “.

Mana: “per me era meglio il mare ghiacciato di Europa in quel di Giove ( Europa, satellite di Giove), e poi là, le multinazionali non avevano preso la gestione delle spiagge sintetiche!!.

Lesto non dare noia ai vicini con il pallone….., scusate!?”. Estranei:” vaffa….!! “.

Mana: ( sottovoce) “questi devono esser tornati da poco tempo da Marte puzzano ancora e parlano male !? “.

( Marte è in via di risanamento, in quanto è stato reso una concimaia, per il versamemto di escrementi dalle varie spedizioni e concimazioni voute per creare vegetazione e ambiente abitabile.)

Mana: ( di nuovo) “Pino, .smettila di guardare i culo di quella briciautoma sdraiata sul materassino, non vedi che è rifatto, alla carrozzerie benestetic, c’è la fattura con il timbro!!”.

Pino: “no, no, non guardavo quello è che il materassino ha un bel colore!?”.

( Pino, pensiero, “ste’ rompicazzi son peggio di quelle megere de cape e procreatrici, che appena noi se viene, ce danno un calcio e ce button via?” ).

Lesto: “babbi, voglio il cocco e la schiacciatina dopo il bagno!!”.

( sempre Pino pensiero,“già, mi sono rotto, era meglio restare a casa, al terzo piano sospeso, uffa!! “.)