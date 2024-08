Due gravi incidenti nel weekend: muore una 59enne sull’A1 e un 52enne ferito a Foiano della Chiana

All’alba di oggi, una donna ucraina di 59 anni ha perso la vita in un incidente stradale sull’A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 399.

Il tratto autostradale è stato chiuso dalle 5:30 fino alle 7:45, causando code fino a sette chilometri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco.

Nella notte, alle ore 23:40, il 118 della ASL TSE era stato attivato per un grave incidente d’auto a Foiano della Chiana, all’intersezione tra via di Lucignano e via Novellare.

Forze dell’ordine, vigili del fuoco, ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, ambulanza della Misericordia di Sinalunga, automedica della Valdichiana e la Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana sono intervenuti sul posto.

Un uomo di 52 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

L’auto è uscita di strada, finendo nel giardino di un’abitazione.

Il conducente è stato estratto dai Vigili del Fuoco e consegnato alle cure dei sanitari intervenuti sul posto. Durante l’uscita di strada, l’auto ha divelto il muro di recinzione dell’abitazione, rompendo le condutture del gas.

La fuoriuscita di gas è stata messa in sicurezza dal personale dei Vigili del Fuoco e successivamente dai tecnici del distributore del gas.