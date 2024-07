Guarda il tuo corpo

La mano che porta il cibo dal piatto alla bocca costruisce il nostro corpo, ogni giorno, condizionando immagine estetica, salute e longevità.

Viviamo in una società grasso fobica.

Per gestire il nostro grasso corporeo occorre conoscerlo.

Prendiamo un comune metro e misuriamo la circonferenza dell’addome all’attesa dell’ombelico. Misuriamo la nostra altezza.

La circonferenza addome non deve superare i 102 cm nell’uomo e 88 cm nella donna, ad ogni età.

Superare questi limiti vuol dire avere un eccesso adiposo addominale, condizione che può generare patologie metaboliche gravi (diabete tipo 2, aterosclerosi…) perché l’eccesso di grasso addominale genera un processo infiammatorio nell’intero organismo.

Procediamo al rapporto tra la circonferenza addome (cm) diviso l’altezza (cn).

Per la donna dobbiamo avere un valore inferiore a 0.49.

Per l’uomo un valore inferiore a 0.53.

Valori superiori indicano una sproporzione tra circonferenza addominale e altezza, responsabile di insorgenza di patologie degenerative sistemiche.

Non tutto il grasso e’ nocivo.

Il grasso corporeo umano e’ il deposito di idrogeno, elemento essenziale per generare l’energia biochimica nel corpo umano.

La molecola degli acidi grassi e’ composta una una catena di carboni legati all’idrogeno: ~H-C-H. Il corpo umano e’ una struttura biologica ad idrogeno.

Ossigeno ed idrogeno si uniscono nel ciclo di Krebs nei mitocondri cellulari.

Nel corpo umano non avviene la combustione: unione tra ossigeno e carbonio.

Se avvenisse, il corpo umano brucerebbe.

Quindi le Calorie alimentari nel corpo umano non esistono.

Ma c’è di più.

Nel tessuto adisposo esistono le cellule staminali, che sono le cellule madri di altre cellule. Per non morire, per non invecchiare in modo rapido ed irreversibile occorre avere a disposizione le cellule staminali date dal grasso corporeo sano e dal midollo osseo sano. Quindi avere una riserva adeguata purché sana e non infiammata e’ la base del rinnovamento continuo del nostro corpo, della nostra salute e longevità perché si hanno le cellule staminali.

Il grasso sano e’ il driver della nostra vita.

Avere valori alterati nella circonferenza addominale e nel rapporto circonferenza vita/ altezza vuol dire avere un grasso infiammato, con riduzione della disponibilità delle cellule staminali.

Avere anche una massa adiposa inferiore, “svuotarsi” come succede a molte persone con il passare degli anni e’ una condizione patologica per carenza di cellule staminali.

Il processo di invecchiamento e di decadenza strutturale corporea ed ormonale e’ legato al grasso corporeo in carenza o in eccesso.

Il grasso genera la vita.

Conoscerlo per gestirlo.