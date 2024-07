Federico Scapecchi: ‘al via il bando per la riqualificazione gratuita del Tennis San Clemente’

L’assessore allo sport Federico Scapecchi annuncia l’apertura del bando per la riqualificazione e gestione gratuita dell’impianto sportivo Tennis San Clemente.

Questo bando rappresenta un’opportunità per i soggetti interessati di proporre progetti di miglioramento per la storica struttura, che conta 8 campi da tennis situati all’interno delle mura cittadine.

Progetto di Riqualificazione degli Impianti Sportivi Comunali

“Non c’è sosta nel progetto di riqualificazione degli impianti sportivi comunali,” dichiara Scapecchi. “Nel corso della seconda parte di questa estate ci sarà la possibilità di partecipare al bando per la riqualificazione e successiva gestione gratuita dell’impianto Tennis San Clemente, una struttura storica dedicata allo sport con la racchetta.”

Le informazioni dettagliate, la scheda tecnica e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito ufficiale del comune all’indirizzo https://bit.ly/TennisSanClemente. Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’ufficio Sport e Giovani del comune di Arezzo all’indirizzo email sportgiovani@comune.arezzo.it, entro le ore 13:00 di giovedì 12 settembre.

Investimenti e Obiettivi di Riqualificazione

Scapecchi sottolinea che l’area in cui si trova il Tennis San Clemente è al centro di un ampio progetto di riqualificazione urbana, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’investimento stimato per i lavori necessari, che includono verifiche e adeguamenti strutturali e impiantistici, è di 115.000 euro, una somma che il futuro gestore potrà ammortizzare in un periodo che va dai 5 ai 25 anni.

“Questa formula di gestione ha già portato a investimenti complessivi superiori ai 3 milioni di euro negli ultimi due anni,” aggiunge Scapecchi.

“Sarà importante anche l’esperienza sportiva e gestionale dei candidati, così come le attività proposte in favore di giovani e soggetti svantaggiati.”

Procedura di Partecipazione al Bando

Gli interessati devono richiedere un sopralluogo obbligatorio entro le 12:00 di venerdì 6 settembre, inviando una mail a nadia.brogi@comune.arezzo.it e g.zei@comune.arezzo.it. La proposta di riqualificazione, completa di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere presentata entro le 13:00 di venerdì 20 settembre.