Grave incidente stradale sulla SP Val d’Ambra: coinvolti due auto e un mezzo pesante

Alle ore 15:54, un grave incidente stradale ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante lungo la SP Val d’Ambra, nel Comune di Bucine.

L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione e ha richiesto un intervento coordinato delle squadre di emergenza.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata di Montalto e un’altra proveniente da Loro Ciuffenna.

L’elicottero Pegaso 2 è stato chiamato per il trasporto urgente di un minore, ferito gravemente, in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Le Scotte di Siena.

Il minore è attualmente in condizioni critiche.

Anche una donna di 79 anni è rimasta ferita nell’incidente, riportando traumi meno gravi.

È stata trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale de La Gruccia di Montevarchi per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di San Giovanni e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità, temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e il recupero dei mezzi incidentati.

Le autorità stanno indagando per determinare la dinamica dell’incidente e le responsabilità coinvolte.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti della zona, evidenziando ancora una volta l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per prevenire tragedie simili.