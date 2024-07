Bambino privo di sensi in piscina a Pieve a Maiano, trasportato al Meyer in condizioni critiche

Un intervento d’emergenza è stato effettuato alle ore 19.15, quando il 118 dell’ASL Tse è stato allertato per un bambino trovato privo di sensi in una piscina a Pieve a Maiano.

Il minore, che versava in gravi condizioni, è stato prontamente rianimato sul posto grazie all’intervento tempestivo dell’ambulanza della Misericordia di Arezzo, supportata dall’automedica di Arezzo.

In seguito, è stato trasportato in codice 3, indicativo di una situazione critica, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze tramite l’elisoccorso.