Ai Stories: HUBAC

Ho imparato ad utilizzare il mio HUBAC, Human back air conditioner.

Finalmente non soffro più le alte temperature.

Non ci credevo, non volevo crederci, ma adesso sto veramente bene.

Riesco persino a fare jogging alle 2 del pomeriggio, sotto una canicola che scioglie i sassi.

Esteticamente non è il massimo ma siamo solo all’inizio della rivoluzione refrigerante per l’umanità.

Pensavo che sarei stato scomodo ed invece quel peso sulle spalle mi sta aiutando nella postura.

Sembra incredibile ma mi sono alzato almeno di 2 centimetri!

Dormire, poi, non è mai stato così facile (e non solo dormire!).

Con il mio Registered back mattress, con quell’avvallamento accogliente dove poter adagiare alla perfezione il mio HUBAC, riesco a riposare supino per 8 ore di fila.

Prima, sudando, non facevo che rigirarmi senza trovare un appiglio per il sonno.

Pensavo che non l’avrei mai detto ma oggi sono ottimista: l’umanità si salverà.

Abbiamo quel guizzo che ci permette di tirare avanti, nonostante tutto.

Oggi l’HUBAC.

Ieri l’High-protein mini food.

Domani?

Viviamo un tempo d’invenzioni straordinario.

Che saranno mai 4 gradi in più?

Si segnala che l’immagine è parte di un processo creativo che ha chiamato in causa l’intelligenza artificiale. Da qui il nome della serie “Ai Stories”.