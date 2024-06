Un’apatia aspettando un’Arezzo da battaglia

Gli strascichi del calcio aretino continuano con gli Under 15, impegnati nella finale scudetto a Recanati contro la Pro Sesto mercoledì 26 giugno.

È giusto dare rilievo e menzione ai giovani amaranto.

E della prima squadra cosa si sa?

Salvo qualche notizia da Gigli, poco altro è noto.

Dopo la multa dell’anno scorso, tutti mantengono il silenzio, ma dai sorrisi si percepisce un certo ottimismo nell’operato societario e del direttore in prima linea.

L’ostinato Indiani è ora a Livorno, dove sta lavorando sui nuovi schemi per la squadra labronica.

Al suo posto c’è Troise, che ambisce certamente a volare in alto, come il nostro Presidente.

Di certo, 4 o 5 giovani talenti sono già stati acquistati, ma nessuno ne parla apertamente, in attesa di annunciare un leggero e giustamente dovuto aumento del prezzo degli abbonamenti.

Da quel che so, e poco so, sarà una squadra tosta, pronta a lottare per i primi posti. Che sia o non sia da primo posto, non posso dirlo ora, ma lo spero! Dai rumors, sembra che sarà fortissima: Trombini, Gigli, Chiosa, Settembrini, Guccione, Montini e, se ci saranno ancora Polvani, Risaliti, Mawuli, Damiani, Bianchi, Gucci, Iori e due giovani promesse del Lazzero e del Patta. Basteranno altri 4 innesti per completare una squadra che sarà, ne sono certo, fortissima.

FORZA AREZZO!